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У «Реала» 4 победы в 5 последних матчах. Дальше – «Рома» в ЛЧ

«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Сегодня команда Жозе Моуринью одолела « Вильярреал » в 8-м туре Ла Лиги со счетом 1:0.

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