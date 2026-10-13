Рябков: Россия не пойдёт на уступки Украине ради дизельной сделки с США

Москва не собирается идти на уступки Киеву ради дизельной сделки, наоборот, выступает за давление на Украину, потому что иначе переговоров не будет.
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