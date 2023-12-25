Протест не пройден: Западу не удастся дестабилизировать ситуацию в Сербии

У прозападной сербской оппозиции, пытающейся дестабилизировать ситуацию в стране, нет широкой общественной поддержки, поэтому ей не удастся оказать существенное влияние на политическую ситуацию в стране, сказали «Известиям» опрошенные эксперты.
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