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Новости Брянска

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Фермер из Брянска осужден за хищение 8,6 млн бюджетных средств

Фермер из Брянска осужден за хищение 8,6 млн бюджетных средств

Предприниматель получил из бюджета Брянской области более 14 млн рублей по программе развития сельского хозяйства, но потратил средства нецелевым образом, заключив фиктивные договоры и предоставив ложные сведения.

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