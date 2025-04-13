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Царьград

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Ученые - геологи: «стоянка» Ноева ковчега прошла через катастрофу

Ученые - геологи: «стоянка» Ноева ковчега прошла через катастрофу

Ученые – геологи из разных стран поделились доказательствами того, что «стоянка» Ноева ковчега прошла через катастрофу в Турции.

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