Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел.

Надежда Белугина

Кому-то здорово помешала успешность парня, у которого голова не только для шапки, раз усовершенствование какое-то для машины придумал. Пусть успешных людей станет больше. А чтобы деньги были у завистников, надо лучше работать головой, а не только пером и бумагой. К сожалению, стать успешным в бизнесе не каждому дано.