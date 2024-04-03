Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел.

Фото: novochag.ruВчера 392 прочитали Буквально сегодня пришла довольно удивительная новость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ультиматум США к России: запретить в ООН системы «Посейдон» РФ, если РФ не уберет их от границ США. Комментарии Д. Абзалова
- «Сбылись худшие опасения»: Путин решился на шаг, который он откладывал до последнего
- «Подтвердились худшие прогнозы»: Сатановский предрёк вынужденный шаг Путина, который затронет миллионы
Свежие комментарии