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Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел.

Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел.

Фото: novochag.ruВчера 392 прочитали Буквально сегодня пришла довольно удивительная новость.

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Комментарии
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АР
Александр Р
Автор статьи подгадил успешному бизнесмену, настучал западу, кому от этого лучше стало?
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15 час.
Надежда Белугина
Кому-то здорово помешала успешность парня, у которого голова не только для шапки, раз усовершенствование какое-то для машины придумал. Пусть успешных людей станет больше. А чтобы деньги были у завистников, надо лучше работать головой, а не только пером и бумагой. К сожалению, стать успешным в бизнесе не каждому дано.
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8 час.

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