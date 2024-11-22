Санкции США против Газпромбанка не затронут участие Японии в проекте "Сахалин-2"

Санкции США в отношении Газпромбанка не будут распространяться на японские компании, участвующие в проекте "Сахалин-2", и не окажут никакого влияния на их деятельность, заявил генсек кабмина министров Японии Ёсимаса Хаяси.
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