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Все кроссоверные скины Fortnitemares 2023 и способы их получения — Алан Уэйк, Джек Скеллингтон и Майкл Майерс

Все кроссоверные скины Fortnitemares 2023 и способы их получения — Алан Уэйк, Джек Скеллингтон и Майкл Майерс

Скриншот через Epic Games Fortnitemares всегда является одним из моих любимых событий в Fortnite: здесь вас ждет множество квестов и наград, жуткие новые предметы и декор, а также одна из лучших функций — скины! В этом году в Fortnitemares мы представим несколько особенных кроссоверов скинов из лучших игр и фильмов на тему Хэллоуина.

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