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Спички - не игрушка

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Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор

Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор

  Это уже официально: помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений" во вторник, заявил, что среди тех, кто совсем недавно подали свои заявки в БРИКС, — Таиланд и Малайзия.

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