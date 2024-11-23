Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Associated Press сообщает, что Швейцария официально остановила экспорт боеприпасов в Польшу, после того, как стало известно, что около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства направили Украине.
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