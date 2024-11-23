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Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Associated Press сообщает, что Швейцария официально остановила экспорт боеприпасов в Польшу, после того, как стало известно, что около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства направили Украине.

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Комментарии
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Михаил Шаповалов
Сидят ребята, точат ножи и все мы должны думать исключительно о доброте и миролюбии их намерений. Интересно, а страны, производящие оружие на продажу тоже миролюбивы, или, в крайнем случае, нейтральны?
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13 час.

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