В Китае подтвердили планы по укреплению стратегического сотрудничества с Россией

Будучи двумя крупными глобальными игроками, Китай и Россия должны укреплять стратегическое партнёрство, добиваться большего стратегического консенсуса и осуществлять более широкое стратегическое сотрудничество в вопросах будущего человечества и мира.
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