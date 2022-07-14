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В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу: краткие итоги

В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу: краткие итоги

В Стамбуле, завершились переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер В Стамбуле, завершились переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию «зернового вопроса», проходившие в особняке Календер В ходе переговоров учли как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

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