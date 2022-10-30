Закон, порядок, государство

693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...
  • Andrew Kleymenov
    В ГОСТе технических выражений и обозначений НЕТ слова "дефектовка". Есть термин "ДЕФЕКТАЦИЯ"!Три причины пройт...
  • Игорь Егоров
    Беда с этими московскими и питерскими, как не заберутся на горку... так спасите помогите... то сердце останавливается...Гостя из Санкт-Пе...

В Амурской области проведены комплексные тренировки с подразделениями антитеррора соединений и воинских частей ВВО

В Амурской области проведены комплексные тренировки с подразделениями антитеррора соединений и воинских частей ВВО

В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач и осуществили блокирование и уничтожение групп условных террористов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх