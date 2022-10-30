В Амурской области проведены комплексные тренировки с подразделениями антитеррора соединений и воинских частей ВВО

В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач и осуществили блокирование и уничтожение групп условных террористов.
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