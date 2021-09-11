В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова

Военнослужащие по призыву отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) посетили собор Рождества Христова в городе Южно-Сахалинске, в котором состоялась служба по случаю празднования великого церковного праздника «Усекновение главы Иоанна Предтечи», который отмечается 11 сентября.
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