В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова

Военнослужащие по призыву отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) посетили собор Рождества Христова в городе Южно-Сахалинске, в котором состоялась служба по случаю празднования великого церковного праздника «Усекновение главы Иоанна Предтечи», который отмечается 11 сентября.