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Проверьте свои знания об обезболивании

Проверьте свои знания об обезболивании

Без обезболивания уже давно не обходится ни одна операция. Но когда оно появилось? И зачем нужно, только ли из гуманистических соображений? А если пациент просит "местный наркоз", может ли врач его сделать? Проверьте свои знания в тесте "Газеты.

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