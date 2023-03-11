Проверьте свои знания об обезболивании

Без обезболивания уже давно не обходится ни одна операция. Но когда оно появилось? И зачем нужно, только ли из гуманистических соображений? А если пациент просит "местный наркоз", может ли врач его сделать? Проверьте свои знания в тесте "Газеты.
Без обезболивания уже давно не обходится ни одна операция. Но когда оно появилось? И зачем нужно, только ли из гуманистических соображений? А если пациент просит "местный наркоз", может ли врач его сделать? Проверьте свои знания в тесте "Газеты.
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