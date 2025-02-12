В Совбезе сочли несостоятельным подход Запада к миру на Украине

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Алексея Шевцова, возможность разрешить украинский кризис мирным путем всегда существовала и продолжает оставаться актуальной.
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