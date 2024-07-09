В России на 45% вырос общий портфель на рынке факторинга

В первой половине текущего года остались высокие темпы роста рынка факторинга. О популярности этого вида кредитов, несмотря на высокую ключевую ставку сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
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