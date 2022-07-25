Медвежий угол

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Полковник армии США Макгрегор назвал сроки окончания конфликта на Украине

Полковник армии США Макгрегор назвал сроки окончания конфликта на Украине

Украинские войска потерпели поражение и не смогут вернуть потерянные территории. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона, полковник США Дуглас Макгрегор.

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