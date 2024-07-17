Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины как необходимое условие, заявляя о желании видеть представителей России на следующем мирном саммите, заметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в публикации на своей странице в соцсети Х.