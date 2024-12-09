Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

Герои России – военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о выполнении боевых задач в ходе проведения СВО по защите мирного населения Донбасса

Герои России – военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о выполнении боевых задач в ходе проведения СВО по защите мирного населения Донбасса

По совокупности совершенных героических действий, личного мужества и самопожертвования при выполнении задач по защите Родины, Указом Президента Российской Федерации гвардии подполковнику Владимиру Тесло и гвардии младшему лейтенанту Аркадию Дорофееву присвоено звание Героя России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх