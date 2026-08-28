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Бывшего директора Газманова отправили за решетку на семь лет

Московский суд вынес приговор бывшему директору артиста Газманова Дмитрию Царенко — ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии по делу о хищении доходов от концертной деятельности.

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