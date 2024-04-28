Песков: в России тоже есть западные деньги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфискации западными странами замороженных российских активов, Россия также оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку в ее распоряжении, в свою очередь, имеются финансовые ресурсы западных стран.