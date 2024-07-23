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Царьград

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Нижегородцам дали советы на случай отравления грибами

Нижегородцам дали советы на случай отравления грибами

Время для оказания медицинской помощи в этом случае строго ограничено.У человека, съевшего ядовитые грибы, есть не более 7 часов для обращения в больницу.

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