Чонси Биллапс: «То, что происходит сейчас в «Портленде» – это вовсе не перестройка»

Чонси Биллапс поделился впечатлениями от первого сезона на посту главного тренера «Портленда». «В этом сезоне я тренировал три или четыре разные команды.

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