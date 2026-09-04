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Царьград

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Медсестра Коваль пешком прошла 54 км через линию фронта, спасаясь от мобилизации

Медсестра Коваль пешком прошла 54 км через линию фронта, спасаясь от мобилизации

Женщина преодолела линию боевого соприкосновения за два дня, чтобы не служить в ВСУ.Медсестра городской больницы № 5 в подконтрольном Украине Запорожье Елена Коваль пешком преодолела 54 километра через линию фронта, чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ.

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