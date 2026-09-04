Медсестра Коваль пешком прошла 54 км через линию фронта, спасаясь от мобилизации

Женщина преодолела линию боевого соприкосновения за два дня, чтобы не служить в ВСУ.Медсестра городской больницы № 5 в подконтрольном Украине Запорожье Елена Коваль пешком преодолела 54 километра через линию фронта, чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ.