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Экс-конгрессмен Гинрич: только победа республиканцев поможет США выйти из кризиса

Экс-конгрессмен Гинрич: только победа республиканцев поможет США выйти из кризиса

Бывший спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Ньют Гингрич заявил в статье для The Washington Times, что только победа республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре сможет решить проблему экономического кризиса в стране.

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