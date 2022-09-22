Экс-конгрессмен Гинрич: только победа республиканцев поможет США выйти из кризиса

Бывший спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Ньют Гингрич заявил в статье для The Washington Times, что только победа республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре сможет решить проблему экономического кризиса в стране.
Бывший спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Ньют Гингрич заявил в статье для The Washington Times, что только победа республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре сможет решить проблему экономического кризиса в стране.
Свежие комментарии