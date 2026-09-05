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Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона размером с кофейный столик, бродившего по древней Британии за миллионы лет до появления лесов

Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона размером с кофейный столик, бродившего по древней Британии за миллионы лет до появления лесов

Реконструкция Praearcturus gigas / © Franz Anthony, Science Daily Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета (Великобритания) и Музея естественной истории.

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