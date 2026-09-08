Оставьте курочек в покое

По всей стране, и Иркутская область с Бурятией не исключение, любители домашних яиц не поняли новые правила по птицам в ЛПХ – зачем вся эта суета с учетом? Даже те, кто далек от курятников, похоже, уже в курсе, насколько спорны (а народ прямо говорит – абсурдны и «маразматичны») нововведения, касающиеся регистрации домашней птицы.