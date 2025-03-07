Депутат Немкин: злоумышленники перед 8 марта создают поддельные интернет-магазины

Мошенники продают несуществующие подарки Злоумышленники в преддверии 8 Марта начали создавать поддельные интернет-магазины с заманчивыми скидками на цветы и подарки, а также рассылать жертвам фейковые акции и розыгрыши, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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