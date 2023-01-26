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Марченко забил во 2-й игре подряд – «Эдмонтону». У него 11+0 в 25 матчах

Марченко забил во 2-й игре подряд – «Эдмонтону». У него 11+0 в 25 матчах

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). На 52-й минуте россиянин сравнял счет (2:2), переведя игру в овертайм и забив гол во втором матче подряд.

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