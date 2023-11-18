Мужчина нашел фотопленку 40-летней давности и сумел разгадать ее историю

Когда покупаешь старые вещи, редко когда можно узнать, какая именно история стоит за ними. Так, румынский фотограф однажды купил на аукционе старую фотокамеру и обнаружил в ней пленку, которая вот уже более 40 лет лежала в ней, и никто ни разу не обратил на нее внимания.