Мужчина нашел фотопленку 40-летней давности и сумел разгадать ее историю

Когда покупаешь старые вещи, редко когда можно узнать, какая именно история стоит за ними. Так, румынский фотограф однажды купил на аукционе старую фотокамеру и обнаружил в ней пленку, которая вот уже более 40 лет лежала в ней, и никто ни разу не обратил на нее внимания.
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