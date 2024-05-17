Провоз велосипедов будет бесплатным 18 мая во всех поездах ЦППК в городе

В субботу, 18 мая, в рамках весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» ЦППК совместно с МТ ППК сделают провоз велосипедов бесплатным — в течение всего дня во всех поездах Москвы и Московской области.
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