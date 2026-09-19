Русская весна
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Русская весна

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«Дань-Т» нанесла удар: пылает ТЦ в Днепропетровске (ВИДЕО)

«Дань-Т» нанесла удар: пылает ТЦ в Днепропетровске (ВИДЕО)

«Дань-Т» нанесла удар: пылает ТЦ в Днепропетровске. Удар по ТЦ «Новый континент» наносился новый крылатой ракетой «Дань Т».

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