Каждый пятый россиянин не чувствует себя в безопасности на даче

Чаще всего панику на даче вызывает отсутствие пункта полиции или медицинской помощи (31%), недостаток привычных домашних удобств (29%) и опасения в связи с пожарами и другими техногенными ситуациями (29%).
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