Григорьев: забайкальским перевозчикам нужны допсубсидии на фоне топливного кризиса

Депутат Государственной Думы от Забайкальского края Юрий Григорьев обратил внимание на проблему дефицита топлива и призвал выделить дополнительные субсидии организациям, обеспечивающим пассажирские перевозки.
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