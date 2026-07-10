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Григорьев: забайкальским перевозчикам нужны допсубсидии на фоне топливного кризиса

Григорьев: забайкальским перевозчикам нужны допсубсидии на фоне топливного кризиса

Депутат Государственной Думы от Забайкальского края Юрий Григорьев обратил внимание на проблему дефицита топлива и призвал выделить дополнительные субсидии организациям, обеспечивающим пассажирские перевозки.

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