Последствия непогоды в Москве к этому часу: подтопления, упавшие деревья и задержки транспорта

Сильный ливень с грозой и ветром, обрушившиеся на столицу в субботу, 11 июля 2026 года, привели к падениям деревьев, временным скоплениям воды на улицах и в вестибюле станции метро "Трубная", а также задержкам трамваев.
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