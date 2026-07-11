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Журнал «Профиль»

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Последствия непогоды в Москве к этому часу: подтопления, упавшие деревья и задержки транспорта

Сильный ливень с грозой и ветром, обрушившиеся на столицу в субботу, 11 июля 2026 года, привели к падениям деревьев, временным скоплениям воды на улицах и в вестибюле станции метро "Трубная", а также задержкам трамваев.

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