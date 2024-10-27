Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией. «И чем раньше они (переговоры.
Депутат Рады Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией
Комментарии
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Пульхерия Djem
ПОСЛЕ КУРСКА НИ ЗА ЧТО!!! Не забудем,не простим!!!
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14 час.
ольга решетникова
это не переговоры, это условия капитуляции фашистов. Тем более, Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье - уже в составе России с октября 2022. Осталось забрать у нациков Одессу и Николаев. Ну, и Киев - тоже можно забрать.
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12 час.
В К
Поздно каешся нечисть!
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10 час.
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