Депутат Рады Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией

ПОСЛЕ КУРСКА НИ ЗА ЧТО!!! Не забудем,не простим!!!

ольга решетникова

это не переговоры, это условия капитуляции фашистов. Тем более, Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье - уже в составе России с октября 2022. Осталось забрать у нациков Одессу и Николаев. Ну, и Киев - тоже можно забрать.