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Царьград

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В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился недалеко от Карасука, где проходит важная железнодорожная магистраль.Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, минувшей ночью в Новосибирской области почти на границе с Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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