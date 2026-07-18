В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился недалеко от Карасука, где проходит важная железнодорожная магистраль.Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, минувшей ночью в Новосибирской области почти на границе с Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 5,3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии