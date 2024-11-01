Умер автор песни "Люди встречаются" Олег Жуков

Поэт и композитор, автор хита советских времен "Люди встречаются" Олег Жуков умер на 88-м году жизни, сообщило агентство "БелТА" со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.
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