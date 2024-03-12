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Развлечение из правил: геймеров предупредят о сценах насилия и брани

Развлечение из правил: геймеров предупредят о сценах насилия и брани

Пользователей компьютерных игр предупредят о сценах насилия, жестокости и нецензурной брани. В России готовятся к маркировке этого вида товаров — Минэкономразвития разработало поправки в закон об информации, узнали «Известия».

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