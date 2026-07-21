В Общественной палате предложили ввести скидки на ЖКХ для неработающих пенсионеров

Инициатива предполагает введение льгот на федеральном уровне, чтобы обеспечить равную поддержку пожилым людям по всей странеЗаместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой установить обязательные скидки на оплату всех услуг жилищно-коммунального хозяйства для неработающих пенсионеров.
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