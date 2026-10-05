Депутат Немкин: школьникам нельзя запрещать ИИ, но нужны границы

Школьникам не нужно запрещать использование искусственного интеллекта для учебы, так как это может стать важной частью самостоятельной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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