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Пронедра

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В России разрешили привлекать к контрактной службе более широкий круг граждан с судимостью

В России разрешили привлекать к контрактной службе более широкий круг граждан с судимостью

Государственная дума приняла в трех чтениях закон, который расширяет перечень граждан с судимостью, имеющих право заключать контракты о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени.

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