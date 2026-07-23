В России разрешили привлекать к контрактной службе более широкий круг граждан с судимостью

Государственная дума приняла в трех чтениях закон, который расширяет перечень граждан с судимостью, имеющих право заключать контракты о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени.
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