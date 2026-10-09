В Орловской области началась масштабная ротация глав муниципалитетов

Доктор политических наук Владимир Слатинов высказал мнение, что произведённая губернатором Клычковым масштабная ротация глав муниципалитетов является признаком усиления региональной власти, но может свидетельствовать о прогнозируемых бюджетных трудностях.
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