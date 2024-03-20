Компания Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла 8 млн убытков

Фирма разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку Компания актрисы Юлии Высоцкой, занимающаяся "умной доставкой" продуктов, понесла убытки на сумму свыше 8 млн рублей за три года.