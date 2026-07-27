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Без желатина и хлопот: простые секреты густого желе из смородины на зиму

Без желатина и хлопот: простые секреты густого желе из смородины на зиму

Кулинары раскрыли секрет идеальной заготовки из любимых ягод. Желе из смородины 123RF/legion-media.ru Приготовить густое смородиновое желе на зиму можно без покупных загустителей: ягода богата природным пектином, который при нагревании с сахаром и кислотой сам образует плотный гель.

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