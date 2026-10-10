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Пронедра

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Джиган поставил "на уши" рехаб в Израиле, и ему опять ничего не будет

Джиган поставил "на уши" рехаб в Израиле, и ему опять ничего не будет

История рэпера Джигана вновь оказалась в центре громкого общественного обсуждения. Артист, который должен был пройти курс восстановления в элитном реабилитационном центре в Израиле, вместо полного погружения в лечение устроил новый скандал: нарушал режим, покидал территорию клиники и возвращался обратно в состоянии, вызывающем вопросы.

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