«Не более чем лживая провокация». Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России. Что еще он рассказал?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту, в ходе которого поднял вопрос о мобилизации в стране, назвав слухи о ее подготовке лживой провокацией.