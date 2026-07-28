«Не более чем лживая провокация». Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России. Что еще он рассказал?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту, в ходе которого поднял вопрос о мобилизации в стране, назвав слухи о ее подготовке лживой провокацией.
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