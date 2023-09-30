Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    при невозможности досмотра судов топить в портах по прибытию.Новые суда направ...
  • Александр Балушкин
    Никогда Абхазия не будет в составе России.Почему Абхазия по...
  • Дмитрий Гурин
    Зеля наделал уже кучу покойников, теперь наделает кучу утопленников.Появились сообщен...

Нагорный Карабах – всё. Что это значит для России?

Нагорный Карабах – всё. Что это значит для России?

Непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) остаётся существовать всего три месяца. С 1 января 2024 года территория должна окончательно и бесповоротно стать частью Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
ты  откуда, пидор армянский, гавкаешь, сука продажная?
Ответить
5 час.
Владимир Алтайцев
С тобой, гиеной  вонючей, минетчиком США, мне говорить нет желания. Я с педерастами не разговариваю, а посылаю их наххх. Ты, сучонок  гнойный, забывл, что обязан жизнью России. Если бы РИ не пришла на  помощь гибнущей Армении,то её  бы не было на карте мира сейчас. Вас бы вырезали персы и турки. И по тому  вы все по  жизни подонки, добра непомнящие.
Ответить
5 час.
ВМ
Владимир Минаков
Артур!  Это, конечно же, хорошо, что у тебя есть чувство патриотизма ха свою страну. Но ведь ты вещаешь это не из Армении, а живёшь в России и закончил школу в России - армяне, особенно молодёжь, проживающая в Армении, русского языка ( и правописания, со знаками препинания), так не знает ( увы). Ну и ещё добавка. В Армении численность населения - порядка 3 млн.сел. У Азербайджана - значительно больше. Азербайджан в три раза больше Армении, имеет много нефти, а значит, и бабла на покупку военной техники и содержания армии. Как ни печально, но Ваша страна - им слабый соперник. Тем более, что они и турки - один народ, а Турция - вторая армия в НАТО, им явно поможет. Не будет Армения в союзе с православной Россией - её просто затопчут и никакое НАТО не поможет - им Турция гораздо важнее... Сядь, подумай, остынь со своими проявлениями &quot;белой горячки&quot;, иначе не выживете...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх