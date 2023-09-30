Нагорный Карабах – всё. Что это значит для России?

С тобой, гиеной вонючей, минетчиком США, мне говорить нет желания. Я с педерастами не разговариваю, а посылаю их наххх. Ты, сучонок гнойный, забывл, что обязан жизнью России. Если бы РИ не пришла на помощь гибнущей Армении,то её бы не было на карте мира сейчас. Вас бы вырезали персы и турки. И по тому вы все по жизни подонки, добра непомнящие.

ВМ

Владимир Минаков

Артур! Это, конечно же, хорошо, что у тебя есть чувство патриотизма ха свою страну. Но ведь ты вещаешь это не из Армении, а живёшь в России и закончил школу в России - армяне, особенно молодёжь, проживающая в Армении, русского языка ( и правописания, со знаками препинания), так не знает ( увы). Ну и ещё добавка. В Армении численность населения - порядка 3 млн.сел. У Азербайджана - значительно больше. Азербайджан в три раза больше Армении, имеет много нефти, а значит, и бабла на покупку военной техники и содержания армии. Как ни печально, но Ваша страна - им слабый соперник. Тем более, что они и турки - один народ, а Турция - вторая армия в НАТО, им явно поможет. Не будет Армения в союзе с православной Россией - её просто затопчут и никакое НАТО не поможет - им Турция гораздо важнее... Сядь, подумай, остынь со своими проявлениями "белой горячки", иначе не выживете...