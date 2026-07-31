ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области подразделения войск беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ.
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